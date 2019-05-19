«Барселона» благодаря дублю Месси сыграла вничью с «Эйбаром»

Матчем «Эйбар» — «Барселона» завершился розыгрыш Примеры в сезоне-2018/19. Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре. Итоговый счёт — 2:2.

Первыми в матче забили хозяева. На 20-й минуте результативным ударом отметился Марк Кукурелья, который выступает за «Эйбар» на правах аренды, а права на которого принадлежат как раз «Барселоне». Затем в течение минуты дублем отличился Лионель Месси. На 45-й минуте итоговый счёт в игре установил полузащитник хозяев Пабло де Бласис.

«Эйбар» завершил сезон в Примере на 12-м месте с 47 очками в активе. «Барселона» во второй раз подряд стала чемпионом Испании, выиграв турнир досрочно. 25 мая каталонцы завершат сезон финальным матчем Кубка Испании с «Валенсией».