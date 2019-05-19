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«Барселона» благодаря дублю Месси сыграла вничью с «Эйбаром»

«Барселона» благодаря дублю Месси сыграла вничью с «Эйбаром»
Футбол / Испания 0

Матчем «Эйбар» — «Барселона» завершился розыгрыш Примеры в сезоне-2018/19. Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре. Итоговый счёт — 2:2.

Первыми в матче забили хозяева. На 20-й минуте результативным ударом отметился Марк Кукурелья, который выступает за «Эйбар» на правах аренды, а права на которого принадлежат как раз «Барселоне». Затем в течение минуты дублем отличился Лионель Месси. На 45-й минуте итоговый счёт в игре установил полузащитник хозяев Пабло де Бласис.

«Эйбар» завершил сезон в Примере на 12-м месте с 47 очками в активе. «Барселона» во второй раз подряд стала чемпионом Испании, выиграв турнир досрочно. 25 мая каталонцы завершат сезон финальным матчем Кубка Испании с «Валенсией».

Испания - Примера. 38-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Эйбар
Эйбар
2 : 2
Барселона
Барселона
1:0 – Кукурелья – 20, 1:1 – Месси – 31, 1:2 – Месси – 32, 2:2 – де Бласис – 45
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