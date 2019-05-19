Месси повторил рекорд Сарры и в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, отметившись дублем в матче заключительного тура Примеры с «Эйбаром» (2:2), увеличил свой голевой показатель в текущем розыгрыше чемпионата Испании до 36 мячей.

Аргентинец с огромным отрывом стал лучшим бомбардиром первенства страны. Его ближайшие преследователи в лице одноклубника Луиса Суареса и Карима Бензема («Реал») забили только по 21 мячу. Лучшим бомбардиром чемпионата Испании Месси стал в 3-й раз подряд и в 6-й раз в общей сложности. Он сравнялся с рекордсменом турнира по этому показателю Тельмо Саррой.

По 5 раз лучшими бомбардирами чемпионата Испании становились Уго Санчес, Альфредо Ди Стефано и Кини. Ференц Пушкаш выигрывал награду четырежды, Криштиану Роналду — трижды.