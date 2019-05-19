Новая домашняя форма «Милана» выполнена в стиле комплекта сезона-1968/69

«Милан» представил домашний комплект игровой формы на сезон-2019/20. Разработкой дизайна экипировки занималась немецкая компания Puma.
Новая форма выполнена в стиле комплекта, в котором россонери выступали в сезоне-1968/69, когда во второй раз в своей истории выиграли Кубок Европейских чемпионов (в 1992 году турнир переименовали в Лигу чемпионов), а также стали победителями Межконтинентального кубка (турнир существовал до 2004 года).
На фото новую экипировку представляют защитник Алессио Романьоли, хавбеки Лукас Пакета и Тьемуэ Бакайоко, а также нападающие Сусо и Кшиштоф Пёнтек.
Фото доступно на странице «Милана» в «Инстаграме».
«Милан», набрав 62 очка, занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Дженнаро Гаттузо сохраняет шансы выступить в Лиге чемпионов в следующей кампании.
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