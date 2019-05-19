«Барселона» завершила сезон с рекордным 19-очковым отрывом от «Реала»

Сыграв вничью с «Эйбаром» (2:2) в матче 38-го тура Примеры, «Барселона» завершила сезон в чемпионате Испании, набрав 87 очков.
Отрыв каталонцев от «Реала», который стал 3-м, составил 19 очков. Этот показатель, как сообщает El Mundo Deportivo, стал рекордным для сине-гранатовых в их заочном противостоянии с «Королевским клубом». До сегодняшнего дня лучший результат превосходства «Барсы» над «сливочными» по итогам отдельно взятого чемпионата составлял 17 очков (сезон-1984/85, когда за победу начислялось 2 очка, и сезон-2017/18). Примечательно, что за два последних сезона — время работы в «Барселоне» Эрнесто Вальверде — каталонцы набрали в Примере на 36 очков больше, чем «Реал».
Сезон «Барселона» завершит финальным матчем Кубка Испании с «Валенсией». Встреча состоится 25 мая в Севилье.
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