«Шахтёр» стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины
«Шахтёр» досрочно стал чемпионом украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Для «горняков» этот титул стал 34-м во всех турнирах с 1991 года, когда Украина стала независимой страной. По этому показателю донецкий клуб обошёл киевское «Динамо» и теперь занимает первое место.
В активе «Шахтёра» 12 титулов чемпиона Украины, 13 побед в Кубке страны (рекорд), 8 побед в Суперкубке страны (рекорд) и один титул Кубка УЕФА.
«Динамо» в истории независимой Украины 15 раз стал чемпионом Украины (рекорд), 11 раз завоевал Кубок страны и 7 раз выиграл Суперкубок страны.
За три тура до конца нынешнего сезона «Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу УПЛ и опережает «Динамо» на 11 очков. Последний раз киевляне становились чемпионами Украины в 2016 году.
Порошенко: верю в дальнейшие победы, которые «Шахтёр» принесёт Украине
- 19 мая 2019
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