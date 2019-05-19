«Шахтёр» стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины

«Шахтёр» досрочно стал чемпионом украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Для «горняков» этот титул стал 34-м во всех турнирах с 1991 года, когда Украина стала независимой страной. По этому показателю донецкий клуб обошёл киевское «Динамо» и теперь занимает первое место.

В активе «Шахтёра» 12 титулов чемпиона Украины, 13 побед в Кубке страны (рекорд), 8 побед в Суперкубке страны (рекорд) и один титул Кубка УЕФА.

«Динамо» в истории независимой Украины 15 раз стал чемпионом Украины (рекорд), 11 раз завоевал Кубок страны и 7 раз выиграл Суперкубок страны.

За три тура до конца нынешнего сезона «Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу УПЛ и опережает «Динамо» на 11 очков. Последний раз киевляне становились чемпионами Украины в 2016 году.