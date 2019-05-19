Рибери: есть несколько вариантов для продолжения карьеры
Вингер «Баварии» Франк Рибери прокомментировал ситуацию со своим будущим.
«Я не знаю, что собираюсь делать. У меня нет конкретного плана. У меня есть несколько вариантов для продолжения карьеры, и я должен подумать об этом», — приводит слова Рибери beIN Sports.
Ближайшим летом у Рибери истекает срок действия контракта с «Баварией». В мюнхенском клубе он провёл 12 последних лет. В 2007 году трансфер игрока из «Марселя» обошёлся немецкому гранду в € 30 млн. Всего в составе «Баварии» 36-летний футболист сыграл 424 матча и забил 124 мяча. В общей сложности с командой он выиграл 23 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 чемпионских титулов Бундеслиги, что является рекордным показателем для турнира.
Ковач: Роббен и Рибери 10 лет олицетворяли «Баварию» и Бундеслигу
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