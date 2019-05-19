Гол Попова с пенальти принёс победу «Ростову» над «Зенитом»
Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена». Победу в игре со счётом 1:0 одержали хозяева.
Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. За фол Эмануэля Маммана на Эльдоре Шомуродове в штрафной гостей главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил в ворота «Зенита» пенальти. Ивелин Попов мощным ударом с 11-метровой отметки послал мяч под перекладину — без шансов для Михаила Кержакова.
В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» поднялся на 7-е место. В активе команды Валерия Карпина 41 очко. «Зенит», досрочно выигравший чемпионский титул, набрал 61 очко. В заключительном туре РПЛ «Ростов» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Зенит» дома примет «Енисей».
Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Попов – 67 (пен)
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