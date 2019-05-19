Сборная Нидерландов обыграла Италию и стала победителем Евро-2019 U17

В Дублине на стадионе «Таллахт» состоялся финал чемпионата Европы — 2019 U17. В матче приняли участие сборные Нидерландов и Италии. Победу одержали нидерландские футболисты — 4:2.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий Нидерландов Сонтье Хансен. До перерыва команда Петера ван дер Вены забила ещё дважды — отличились форвард Науфаль Баннис и защитник Иан Матсен. Итальянский нападающий Лоренцо Коломбо отыграл один мяч на 56-й минуте. В середине второго тайма гол забил хавбек Нидерландов Наджи Юнювар. В конце матча Коломбо оформил дубль.

Напомним, сборная России не сумела выйти в плей-офф Евро-2019. Российские футболисты заняли последнее место в группе C, не набрав ни одного очка. Команда Дмитрия Хомухи проиграла Исландии (2:3), Португалии (1:2) и Венгрии (2:3).