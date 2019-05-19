Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Нидерландов обыграла Италию и стала победителем Евро-2019 U17

Сборная Нидерландов обыграла Италию и стала победителем Евро-2019 U17
Футбол / Прочие турниры 0

В Дублине на стадионе «Таллахт» состоялся финал чемпионата Европы — 2019 U17. В матче приняли участие сборные Нидерландов и Италии. Победу одержали нидерландские футболисты — 4:2.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий Нидерландов Сонтье Хансен. До перерыва команда Петера ван дер Вены забила ещё дважды — отличились форвард Науфаль Баннис и защитник Иан Матсен. Итальянский нападающий Лоренцо Коломбо отыграл один мяч на 56-й минуте. В середине второго тайма гол забил хавбек Нидерландов Наджи Юнювар. В конце матча Коломбо оформил дубль.

Напомним, сборная России не сумела выйти в плей-офф Евро-2019. Российские футболисты заняли последнее место в группе C, не набрав ни одного очка. Команда Дмитрия Хомухи проиграла Исландии (2:3), Португалии (1:2) и Венгрии (2:3).

U17 ЧЕ-2019. Финал
19 мая 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Нидерланды U17
4 : 2
Италия U17
1:0 – Хансен – 20, 2:0 – Баннис – 37, 3:0 – Матсен – 45, 3:1 – Коломбо – 56, 4:1 – Юнювар – 70, 4:2 – Коломбо – 89
Хомуха — о вылете сборной России U17 с ЧЕ-2019: не нужно посыпать голову пеплом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент