Сборная Нидерландов обыграла Италию и стала победителем Евро-2019 U17

В Дублине на стадионе «Таллахт» состоялся финал чемпионата Европы — 2019 U17. В матче приняли участие сборные Нидерландов и Италии. Победу одержали нидерландские футболисты — 4:2.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий Нидерландов Сонтье Хансен. До перерыва команда Петера ван дер Вены забила ещё дважды — отличились форвард Науфаль Баннис и защитник Иан Матсен. Итальянский нападающий Лоренцо Коломбо отыграл один мяч на 56-й минуте. В середине второго тайма гол забил хавбек Нидерландов Наджи Юнювар. В конце матча Коломбо оформил дубль.
Напомним, сборная России не сумела выйти в плей-офф Евро-2019. Российские футболисты заняли последнее место в группе C, не набрав ни одного очка. Команда Дмитрия Хомухи проиграла Исландии (2:3), Португалии (1:2) и Венгрии (2:3).
- 19 мая 2019
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