«Галатасарай» обыграл «Истанбул Башакшехир» с Кудряшовым и стал чемпионом Турции
Завершился центральный матч 33-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Истанбул Башакшехир». Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле.
Перед матчем соперники вместе возглавляли турнирную таблицу Суперлиги, имея по 66 очков в активе. С учётом ничейного исхода игры первого круга между «Истанбул Башакшехир» и «Галатасараем» (1:1) победа в этой встрече гарантировала любой из команд выигрыш чемпионского титула за тур до его завершения, так как при равенстве очков место выше занимает тот, кто имеет преимущество в личных встречах. В итоге чемпионом страны стал «Галатасарай». Хозяева обыграли команду россиянина Фёдора Кудряшова со счётом 2:1. Сам Кудряшов провёл на поле все 90 минут игрового времени.
Турция - Суперлига. 33-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
2 : 1
Истанбул Башакшехир
Стамбул
0:1 – Баич – 17, 1:1 – Фегули – 47, 2:1 – Чуквуемека – 64
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