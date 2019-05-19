«Галатасарай» обыграл «Истанбул Башакшехир» с Кудряшовым и стал чемпионом Турции

Завершился центральный матч 33-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Истанбул Башакшехир». Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле.

Перед матчем соперники вместе возглавляли турнирную таблицу Суперлиги, имея по 66 очков в активе. С учётом ничейного исхода игры первого круга между «Истанбул Башакшехир» и «Галатасараем» (1:1) победа в этой встрече гарантировала любой из команд выигрыш чемпионского титула за тур до его завершения, так как при равенстве очков место выше занимает тот, кто имеет преимущество в личных встречах. В итоге чемпионом страны стал «Галатасарай». Хозяева обыграли команду россиянина Фёдора Кудряшова со счётом 2:1. Сам Кудряшов провёл на поле все 90 минут игрового времени.