Семак: «Ростов» заслуживал победы больше, чем «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Что касается первого тайма, то игра прошла практически без моментов. Что касается второго, то и помимо пенальти у «Ростова» были шансы для того, чтобы забить. Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила. Мы неуверенно сыграли в обороне, плюс отсутствие эмоций и некоторая несыгранность ребят, которые вышли сегодня. Мы не можем быть удовлетворены ни игрой, ни результатом, но с пониманием относимся к этому матчу и сделаем необходимые выводы.

Кому из игроков, вышедших сегодня, удалось воспользоваться шансом? У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, будем обсуждать с руководством трансферную политику в ближайшее время.

Александр Ерохин много пропустил, сегодня у нас был резон его выпустить. Это важный игрок для нас, кроме того, у нас были другие причины, чтобы выпустить его на поле», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».