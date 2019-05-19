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Аджоев: самая справедливая оценка работы «Арсенала» — заполненные трибуны

Аджоев: самая справедливая оценка работы «Арсенала» — заполненные трибуны
Футбол / РПЛ 0

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матч 29-го тура РПЛ, в котором туляки уступили «Краснодару» (0:3).

«Сегодня уступили в игре, которая могла повернуться в любую сторону. В первом тайме хорошие моменты были у «Краснодара», сразу после перерыва могли забить мы. Надо сказать, что соперник нам противостоял очень серьёзный, поэтому сложно предъявить кому-либо претензии. Так сложилась игра. Этот матч был для нас заключительной домашней встречей в нынешнем чемпионате. И самая справедливая оценка той работы, которую проделала команда, это заполненные трибуны. В конце второго тайма болельщики скандировали «Молодцы!» и благодарили нас за этот сезон. Мы, в свою очередь, ценим каждого поклонника тульского «Арсенала», всегда стараемся оправдать доверие и принести позитивные эмоции», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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