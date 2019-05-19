«Андерлехт» не вышел в еврокубки впервые за последние 55 лет

Уступив в матче заключительного тура чемпионата Бельгии «Генту» (1:2), «Андерлехт» завершил текущий розыгрыш лиги Жюпиле на 6-м месте.

По итогам сезона команда Йесса Торупа не смогла квалифицироваться в еврокубки. Согласно данным "твиттера" GracenoteLive, это с самым титулованным клубом Бельгии случилось впервые за последние 55 лет. В последний раз команда из Брюсселя не участвовала в европейских клубных турнирах в далёком сезоне-1963/64.

«Андерлехт» выигрывал чемпионат Бельгии 34 раза, что является рекордом страны. Также столичная команда выигрывала Кубок обладателей кубков (2 раза), Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА (2).

Чемпионом Бельгии в текущем сезоне стал «Генк», 2-е место занял «Брюгге», 3-м стал «Стандард». Выше «Андерлехта» также оказались «Антверпен» и «Гент».