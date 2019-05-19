Глушаков: в «Нике» подшивал бутсы. Зобнин недавно попросил пришить шип

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как подрабатывал подшиванием бутс, выступая за московскую «Нику».

«Приехал в ЦСКА на просмотр, вроде понравился. Дядя дал мне шанс, так пошло и поехало. Играл в ЦСКА три года, потом закрыли интернат, переехал в «Нику». Подрабатывал тем, что подшивал бутсы. Меня научили, и так работал. Денег выходило больше, чем платили во второй лиге. Зоба (полузащитник „Спартака“ Роман Зобнин. — Прим. „Чемпионата“) недавно попросил пришить шип», — рассказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне на клубном уровне Глушаков принял участие в 29 матчах и отметился 4 результативными ударами. Контракт 32-летнего хавбека с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года.