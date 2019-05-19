Глушаков рассказал, почему остался капитаном «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков сказал, что команда решила не менять капитана после назначения на пост главного тренера Олега Кононова.
«Кононов пришёл и собрал собрание, на котором спросил будет ли команда избирать нового капитана. Все промолчали, поэтому меня оставили до конца сезона. На тренировку приезжаю пораньше, чтобы в тренажёрный зал зайти, пресс покачать. Сложный период в жизни бывает у всех. Живём, играем в футбол. Тёма Ребров сказал, что после третьего-пятого дня выпрыгнул бы с этажа», — сказал Глушаков в программе «Капитаны».
В нынешнем сезоне Денис принял участие в 18 матчах в Российской Премьер-Лиге. В активе 32-летнего полузащитника 3 гола.
«Спартак», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
- 19 мая 2019
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