Глушаков рассказал, почему остался капитаном «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков сказал, что команда решила не менять капитана после назначения на пост главного тренера Олега Кононова.

«Кононов пришёл и собрал собрание, на котором спросил будет ли команда избирать нового капитана. Все промолчали, поэтому меня оставили до конца сезона. На тренировку приезжаю пораньше, чтобы в тренажёрный зал зайти, пресс покачать. Сложный период в жизни бывает у всех. Живём, играем в футбол. Тёма Ребров сказал, что после третьего-пятого дня выпрыгнул бы с этажа», — сказал Глушаков в программе «Капитаны».

В нынешнем сезоне Денис принял участие в 18 матчах в Российской Премьер-Лиге. В активе 32-летнего полузащитника 3 гола.

«Спартак», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.