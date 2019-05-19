Кутьин: «Енисей» — это 100% команда уровня Премьер-Лиги

Нападающий красноярского «Енисея» Александр Кутьин оценил уровень своей команды.

«Мы не были мальчиками для битья практически ни в одной игре. У нас уровень был, просто что-то сложилось так. Может, это уровень мастерства, где-то не везло, но сам факт того, что мы выходили и бились, — это все прекрасно видели, и никто не может нас в этом упрекнуть. «Енисей» — это 100% команда уровня Премьер-Лиги», — приводит слова Кутьина пресс-служба красноярского клуба.

По итогам 29 туров «Енисей», набрав 20 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем, 30-м туре команда Дмитрия Аленичева сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.