М. Кержаков: в игре с «Ростовом» мало что получалось на поле

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Проиграли, мало что получалось на поле. «Ростов», наверное, больше хотел эту победу. Понятно, что мы не выходим отбывать номер. Играли те, у кого мало игровой практики, пытались проявить себя. Не всё, к сожалению, получилось. Сложно сказать, были ли особые чувства в связи с рождением сына, когда выходил на поле. У меня в последние дни такая катавасия… Сегодня первую ночь поспал более-менее нормально, пустая голова была», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
В текущем сезоне на клубном уровне Кержаков принял участие в 4 матча и пропустил 3 мяча. Игра с «Ростовом» стала для 32-летнего вратаря первой в нынешнем розыгрыше РПЛ.
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