Влашич может пропустить игру с «Крыльями Советов» из-за травмы
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич из-за травмы, полученной в субботней игре с «Ахматом», рискует пропустить матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
Как информирует официальный сайт «армейцев», сегодня, 19 мая, 21-летний хавбек прошёл медицинское обследование, которое выявило у него ушиб в области левого голеностопного сустава. Решение по участию хорвата в следующей игре будет приниматься непосредственно в день перед матчем.
Из-за повреждения Влашич покинул поле во встрече с «Ахматом» на 62-й минуте, его заменил Такума Нисимура. Игра заключительного тура чемпионата России между ЦСКА и «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 26 мая. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 мск.
Бабаев: есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА
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