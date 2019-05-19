Влашич может пропустить игру с «Крыльями Советов» из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич из-за травмы, полученной в субботней игре с «Ахматом», рискует пропустить матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

Как информирует официальный сайт «армейцев», сегодня, 19 мая, 21-летний хавбек прошёл медицинское обследование, которое выявило у него ушиб в области левого голеностопного сустава. Решение по участию хорвата в следующей игре будет приниматься непосредственно в день перед матчем.

Из-за повреждения Влашич покинул поле во встрече с «Ахматом» на 62-й минуте, его заменил Такума Нисимура. Игра заключительного тура чемпионата России между ЦСКА и «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 26 мая. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 мск.