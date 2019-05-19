Ерохин — о матче с «Ростовом»: расстроены результатом, хотели победить

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«В первую очередь расстроены результатом. Хотели победить. Если говорить лично обо мне, то было важно сыграть в оставшихся матчах сезона, чтобы спокойно потом готовиться в отпуске и на сборах.

Чувствую ли себя готовым на сто процентов? Стал работать в общей группе совсем недавно, дня три всего занимался вместе со всеми. После травмы всегда нужно набирать форму.

Конечно, «Зенит» хотел отыграться в том числе за счёт моего появления на поле. В каждом матче тренер старается изменить игру заменами. Хотели отыграть, забить, но возникало не так много моментов», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».