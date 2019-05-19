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«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» и поднялась на 3-е место в Серии А

«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» и поднялась на 3-е место в Серии А
Футбол / Италия 0

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Аталантой». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Игра завершилась со счётом 1:1.

Первым забить в матче удалось гостям. На 33-й минуте полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич замкнул дальнюю штангу после подачи углового, забив 74-й мяч своей команды в текущем чемпионате Италии, что является самым высоким показателем для турнира. Хозяевам удалось уйти от поражения на 80-й минуте. Хуан Куадрадо выполнил навес с правого фланга, а Марио Манджукич, уже дотягиваясь до мяча, сумел переправить игровую сферу между ног голкиперу соперников Пьерлуиджи Голлини.

«Ювентус», уже выигравший чемпионат досрочно, набрал 90 очков. «Аталанта» благодаря этой ничьей и поражению «Интера» от «Наполи» в параллельном матче поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А с 66 очками в активе.

Италия - Серия А. 37-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Ювентус
Турин
1 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 – Иличич – 33, 1:1 – Манджукич – 80
Удаления: Бернардески, 90+2 – нет
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