«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» и поднялась на 3-е место в Серии А

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Аталантой». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Игра завершилась со счётом 1:1.
Первым забить в матче удалось гостям. На 33-й минуте полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич замкнул дальнюю штангу после подачи углового, забив 74-й мяч своей команды в текущем чемпионате Италии, что является самым высоким показателем для турнира. Хозяевам удалось уйти от поражения на 80-й минуте. Хуан Куадрадо выполнил навес с правого фланга, а Марио Манджукич, уже дотягиваясь до мяча, сумел переправить игровую сферу между ног голкиперу соперников Пьерлуиджи Голлини.
«Ювентус», уже выигравший чемпионат досрочно, набрал 90 очков. «Аталанта» благодаря этой ничьей и поражению «Интера» от «Наполи» в параллельном матче поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А с 66 очками в активе.
- 19 мая 2019
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