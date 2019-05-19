Карпин: «Ростову» пока тяжело, и не скажу, что завтра будет легче

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Игра в целом удовлетворила, хотя реализация могла быть выше. Элдор наконец-то сыграл так, как должен был играть. Сегодняшний матч показал, что команда может играть в футбол. Проблемы роста команды в этом и заключаются — когда давит результат, спокойствия на поле нет. Оказывается, мы можем обыгрывать, убегать, делать по пять передач подряд. Игра показала ребятам, что достижение результата реально.

Мы не попали в еврокубки в этом сезоне, но эту цель нужно держать в голове, даже если она официально не заявляется. Губернатор этого хочет и всё для этого делает — это правда. С такими людьми и с такой поддержкой будем двигаться дальше. Конечно, хочется большего, определённый прогресс есть, в этом сезоне за пять туров до конца уже были спокойны за непопадание в стыковые матчи. А путём, пройденным в Кубке, можно гордиться. Сетка — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» — была, мягко говоря, не самая лёгкая. Да, пока тяжело, и не скажу, что завтра будет легче. Дорогу осилит идущий.

Готов ли я терпеть этот рост? Я готов и хочу. Другое дело, что дотерпите ли меня вы и все остальные. «Ростов» по финансовым возможностям не в первой пятёрке. Но с любыми соперниками бороться будем. Хотелось бы, чтобы это было при моём участии», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».