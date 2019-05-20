Роскошный гол Перейры со штрафного — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Краснодар»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник «Краснодара» Сергей Петров, отличившийся на 55-й минуте после передачи хавбека Виктора Классона. В середине второго тайма преимущество «быков» увеличил полузащитник Маурисио Перейра, отправивший мяч в ворота «Арсенала» со штрафного удара. На 82-й минуте нападающий Ари довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Перейра.
Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.
«Краснодар», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. «Арсенал» (46) находится на шестом месте. Тульский клуб лишился шансов на участие в Лиге Европы в следующей кампании.
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