Роскошный гол Перейры со штрафного — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Краснодар»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Краснодара» Сергей Петров, отличившийся на 55-й минуте после передачи хавбека Виктора Классона. В середине второго тайма преимущество «быков» увеличил полузащитник Маурисио Перейра, отправивший мяч в ворота «Арсенала» со штрафного удара. На 82-й минуте нападающий Ари довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Перейра.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.

«Краснодар», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. «Арсенал» (46) находится на шестом месте. Тульский клуб лишился шансов на участие в Лиге Европы в следующей кампании.