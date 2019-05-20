Озил поужинал с президентом Турции Эрдоганом

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский «Арсенал», вместе со своей девушкой Амине Гюльше посетил дворец Долмабахче, где поужинал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Daily Mail.
В прошлом году Озил встретился с Эрдоганом перед чемпионатом мира — 2018 и подарил политику свою именную футболку «Арсенала». Тогда игрок подвергся резкой критике со стороны немцев. Действия Месута осудили футбольные чиновники, после чего хавбек принял решение завершить карьеру в сборной Германии.
По информации немецких СМИ, Озил пригласил президента Турции на свою свадьбу в качестве свидетеля. Торжественная церемония состоится 7 июня.
В нынешнем сезоне Месут забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах английской Премьер-лиги.
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