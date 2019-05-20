Голкипер «Сиднея» стал героем серии пенальти финала чемпионата Австралии

В финальном матче чемпионата Австралии встречались «Перт Глори» и «Сидней».

Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время зрители голов тоже не увидели. В серии пенальти героем стал голкипер «Сиднея» Эндрю Редмейн, отразивший два удара с 11-метровой отметки. В итоге его команда выиграла серию пенальти со счётом 4:1, а с ней и чемпионат страны.

Видео доступно в "твиттере" австралийской А-Лиги.

В высшем дивизионе Австралии выступает 10 команд. По итогам регулярного чемпионата в стадию плей-офф выходят 6 лучших команд. «Перт Глори» и «Сидней» как победитель и второй призёр регулярного чемпионата получили прямые путёвки в полуфинал. Победители в противостояниях на стадии плей-офф определялись в одной игре.