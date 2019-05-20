Тёплые проводы Калачёва с фанатами на поле. Фото победы «Ростова» над «Зенитом»

19 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. За фол Эмануэля Мамманы на Эльдоре Шомуродове в штрафной гостей главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил в ворота «Зенита» пенальти. Ивелин Попов мощным ударом с 11-метровой отметки послал мяч под перекладину — без шансов для Михаила Кержакова.

Также «Ростов» попрощался с капитаном команды Тимофеем Калачёвым. 38-летний полузащитник провёл последний матч за клуб из Ростова-на-Дону. Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе жёлто-синих хавбек выиграл Кубок России в сезоне-2013/14.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.