Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1

Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1
Футбол / Франция 0

Профсоюз футболистов Франции подвёл итоги сезона в Лиге 1. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку, также он третий раз кряду был признан лучшим молодым игроком.

Три индивидуальных приза досталось представителям «Лилля», который закончит сезон на втором месте. Наставник команды Кристоф Гальтье был признан лучшим тренером, Майк Меньян – лучшим вратарём, Лоик Реми – автор лучшего гола.

В символической сборной чемпион страны «ПСЖ» представлен сразу шестью игроками», «Лилль» — двумя.

Символическая сборная: Майк Меньян («Лилль»), Кенни Лала («Страсбур»), Маркиньос, Тиаго Силва (оба – «ПСЖ»), Ферлан Менди («Лион»), Марко Верратти («ПСЖ»), Танги Ндомбеле («Лион»), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Николя Пепе («Лилль»).

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент