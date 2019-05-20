Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1

Профсоюз футболистов Франции подвёл итоги сезона в Лиге 1. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку, также он третий раз кряду был признан лучшим молодым игроком.

Три индивидуальных приза досталось представителям «Лилля», который закончит сезон на втором месте. Наставник команды Кристоф Гальтье был признан лучшим тренером, Майк Меньян – лучшим вратарём, Лоик Реми – автор лучшего гола.

В символической сборной чемпион страны «ПСЖ» представлен сразу шестью игроками», «Лилль» — двумя.

Символическая сборная: Майк Меньян («Лилль»), Кенни Лала («Страсбур»), Маркиньос, Тиаго Силва (оба – «ПСЖ»), Ферлан Менди («Лион»), Марко Верратти («ПСЖ»), Танги Ндомбеле («Лион»), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Николя Пепе («Лилль»).