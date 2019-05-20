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«Пяст» впервые в истории стал чемпионом Польши, клуб Джанаева вылетел

«Пяст» впервые в истории стал чемпионом Польши, клуб Джанаева вылетел
Футбол / Прочие турниры 0

«Пяст» в последнем туре чемпионата Польши «победил» Лех и впервые в истории завоевал чемпионский титул. Второе место – у «Легии», третье – у «Лехии». «Пяст», основанный в 1945 году, в прошлом сезоне боролся за выживание.

Покинули элитный дивизион «Заглембе» и «Медзь», за которую выступает россиянин Сослан Джанаев. В заключительном туре его клуб со счётом 5:4 обыграл краковскую «Вислу». Вратарь пропустил 4 гола, а также получил жёлтую карточку.

31-летний Джанаев перешёл в «Медзь» 27 февраля, подписав с поляками контракт до лета 2019 года.

До этого последним клубом Джанаева был «Рубин», который досрочно расторг с ним контракт 8 февраля. За свою карьеру он успел поиграть также за КАМАЗ, «Спартак», «Ахмат», «Аланию» и «Ростов».

Польша - Экстракласса. Плей-офф чемпионов. 7-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Пяст
Гливице
1 : 0
Лех П
Познань
1:0 – Пажишек – 27
Польша - Экстракласса. Плей-офф за право остаться. 7-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Висла Кр
Краков
4 : 5
Медзь
Легница
1:0 – Колар – 32, 1:1 – Роман – 36 (пен), 2:1 – Савичевич – 55, 2:2 – Камара – 62, 2:3 – Роман – 66, 2:4 – Камара – 68, 3:4 – Брожек – 78 (пен), 3:5 – Зелиньский – 90+10, 4:5 – Колар – 90+7 (пен)
Джанаев пропустил два гола в первом матче за «Медзь»
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