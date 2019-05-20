«Пяст» впервые в истории стал чемпионом Польши, клуб Джанаева вылетел

«Пяст» в последнем туре чемпионата Польши «победил» Лех и впервые в истории завоевал чемпионский титул. Второе место – у «Легии», третье – у «Лехии». «Пяст», основанный в 1945 году, в прошлом сезоне боролся за выживание.

Покинули элитный дивизион «Заглембе» и «Медзь», за которую выступает россиянин Сослан Джанаев. В заключительном туре его клуб со счётом 5:4 обыграл краковскую «Вислу». Вратарь пропустил 4 гола, а также получил жёлтую карточку.

31-летний Джанаев перешёл в «Медзь» 27 февраля, подписав с поляками контракт до лета 2019 года.

До этого последним клубом Джанаева был «Рубин», который досрочно расторг с ним контракт 8 февраля. За свою карьеру он успел поиграть также за КАМАЗ, «Спартак», «Ахмат», «Аланию» и «Ростов».