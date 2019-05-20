«Пяст» впервые в истории стал чемпионом Польши, клуб Джанаева вылетел
«Пяст» в последнем туре чемпионата Польши «победил» Лех и впервые в истории завоевал чемпионский титул. Второе место – у «Легии», третье – у «Лехии». «Пяст», основанный в 1945 году, в прошлом сезоне боролся за выживание.
Покинули элитный дивизион «Заглембе» и «Медзь», за которую выступает россиянин Сослан Джанаев. В заключительном туре его клуб со счётом 5:4 обыграл краковскую «Вислу». Вратарь пропустил 4 гола, а также получил жёлтую карточку.
31-летний Джанаев перешёл в «Медзь» 27 февраля, подписав с поляками контракт до лета 2019 года.
До этого последним клубом Джанаева был «Рубин», который досрочно расторг с ним контракт 8 февраля. За свою карьеру он успел поиграть также за КАМАЗ, «Спартак», «Ахмат», «Аланию» и «Ростов».
Польша - Экстракласса. Плей-офф чемпионов. 7-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Пяст
Гливице
1 : 0
Лех П
Познань
1:0 – Пажишек – 27
Польша - Экстракласса. Плей-офф за право остаться. 7-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Висла Кр
Краков
4 : 5
Медзь
Легница
1:0 – Колар – 32, 1:1 – Роман – 36 (пен), 2:1 – Савичевич – 55, 2:2 – Камара – 62, 2:3 – Роман – 66, 2:4 – Камара – 68, 3:4 – Брожек – 78 (пен), 3:5 – Зелиньский – 90+10, 4:5 – Колар – 90+7 (пен)
Джанаев пропустил два гола в первом матче за «Медзь»
- 20 мая 2019
-
02:52
-
01:45
-
01:33
-
01:13
-
00:52
-
00:46
-
00:42
-
00:21
-
00:14
-
00:09
- 19 мая 2019
-
23:47
-
23:23
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:46
-
22:39
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:32
-
21:27
-
21:24
-
21:23
-
21:07
-
20:57
-
20:53
Партнерский контент