Павелко: символично, что чемпионский гол «Шахтёра» забил игрок сборной Украины

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил «Шахтёр» с завоеванием чемпионского титула.

«Шахтёр» в третий раз завоёвывает золотые медали чемпионата и Кубок Украины в течение одного сезона! В условиях проведения всех домашних матчей вдали от родной «Донбасс Арены». Поздравляю болельщиков, футболистов, тренеров и руководство клуба с заслуженным триумфом и 12-м чемпионским титулом.

Символично, что решающий, чемпионский гол Шахтера забил игрок национальной сборной Мораес. Спасибо руководству и тренерам клуба за воспитание футбольных звёзд для молодёжных и национальной сборной Украины! Искренне желаю клубу победного выступления в новом сезоне Лиги чемпионов и скорейшего возвращения в родной украинский Донецк», – написал Павелко на своей странице в Facebook.