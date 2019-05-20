Видеообзор первого поражения «Зенита» в статусе чемпиона в матче с «Ростовом»

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена». Победу в игре со счётом 1:0 одержали хозяева.
Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. За фол Эмануэля Маммана на Эльдоре Шомуродове в штрафной гостей главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил в ворота «Зенита» пенальти. Ивелин Попов мощным ударом с 11-метровой отметки послал мяч под перекладину — без шансов для Михаила Кержакова.
Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.
В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» поднялся на 7-е место. В активе команды Валерия Карпина 41 очко. «Зенит», досрочно выигравший чемпионский титул, набрал 61 очко. В заключительном туре РПЛ «Ростов» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Зенит» дома примет «Енисей».
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