Дубль Нани помог «Орландо» разгромить «Цинциннати»

В матче регулярного чемпионата MLS «Орландо Сити» дома разгромил «Цинциннати» — 5:1.
Счёт в середине первого тайма открыл форвард гостей Даррен Мэттокс, вскоре Тешо Акинделе восстановил равновесие. В начале второй половины игры бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани вывел хозяев вперёд, а затем оформил дубль. Второй мяч забил и Акинделе. Точку во встрече поставил Доминик Дуайер.
«Орландо» прервал серию из трёх поражений и занимает с 15 очками 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Цинциннати» — 12-й.
В параллельной встрече «Нью-Йорк Ред Буллз» дома обыграл «Атланту Юнайтед» — 1:0. На 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Тима Паркера, а на 65-й отличился Том Барлоу.
Прервалась серия «Атланты» из пяти побед. Она идёт четвёртой на Востоке с 20 очками. «Нью-Йорк» — шестой с 17 баллами.
- 20 мая 2019
-
04:36
-
04:00
-
03:51
-
03:32
-
03:14
-
02:52
-
01:45
-
01:33
-
01:13
-
00:52
-
00:46
-
00:42
-
00:21
-
00:14
-
00:09
- 19 мая 2019
-
23:47
-
23:23
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:46
-
22:39
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:32
-
21:27