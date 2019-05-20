Дубль Нани помог «Орландо» разгромить «Цинциннати»

В матче регулярного чемпионата MLS «Орландо Сити» дома разгромил «Цинциннати» — 5:1.

Счёт в середине первого тайма открыл форвард гостей Даррен Мэттокс, вскоре Тешо Акинделе восстановил равновесие. В начале второй половины игры бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани вывел хозяев вперёд, а затем оформил дубль. Второй мяч забил и Акинделе. Точку во встрече поставил Доминик Дуайер.

«Орландо» прервал серию из трёх поражений и занимает с 15 очками 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Цинциннати» — 12-й.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Ред Буллз» дома обыграл «Атланту Юнайтед» — 1:0. На 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Тима Паркера, а на 65-й отличился Том Барлоу.

Прервалась серия «Атланты» из пяти побед. Она идёт четвёртой на Востоке с 20 очками. «Нью-Йорк» — шестой с 17 баллами.