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Дубль Нани помог «Орландо» разгромить «Цинциннати»

Дубль Нани помог «Орландо» разгромить «Цинциннати»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче регулярного чемпионата MLS «Орландо Сити» дома разгромил «Цинциннати» — 5:1.

Счёт в середине первого тайма открыл форвард гостей Даррен Мэттокс, вскоре Тешо Акинделе восстановил равновесие. В начале второй половины игры бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани вывел хозяев вперёд, а затем оформил дубль. Второй мяч забил и Акинделе. Точку во встрече поставил Доминик Дуайер.

«Орландо» прервал серию из трёх поражений и занимает с 15 очками 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Цинциннати» — 12-й.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Ред Буллз» дома обыграл «Атланту Юнайтед» — 1:0. На 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Тима Паркера, а на 65-й отличился Том Барлоу.

Прервалась серия «Атланты» из пяти побед. Она идёт четвёртой на Востоке с 20 очками. «Нью-Йорк» — шестой с 17 баллами.

MLS - Высшая лига футбола
19 мая 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
5 : 1
Цинциннати
Цинциннати
0:1 – Мэттокс – 24, 1:1 – Акинделе – 37, 2:1 – Нани – 50, 3:1 – Нани – 59, 4:1 – Акинделе – 64, 5:1 – Дуайер – 82
MLS - Высшая лига футбола
20 мая 2019, понедельник. 00:00 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 – Barlow – 65
Удаления: Паркер, 35 – нет
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