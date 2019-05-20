Бубнов: прекрасно представляю Калачёва в роли тренера, он отлично видит игру

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» (1:0).

«Cергей Семак сделал множество перестановок в составе. Капитальная ротация сказалась главным образом в плане организации игры в атаке. По сути, за весь матч «Зенит» ничего не создал у чужих ворот ни с Заболотным, ни после перехода на игру без центрфорварда. Скорее всего, летом Антон покинет санкт-петербургский клуб. Нельзя сказать, что резервисты «Зенита» действовали без желания, были инертны, но им было слишком непривычно строить игру в таком сочетании.

«Ростов» напротив чётко придерживался плана, знакомых принципов и выглядел в атаке значительно лучше. Хозяева заслуженно заработали пенальти и несколько раз могли увеличить преимущество.

Что касается завершившего карьеру Тимофея Калачёва, то прекрасно представляю его в роли тренера. У него было много грамотных наставников за годы выступлений, а сам футболист отлично видел игру, умел её вести. Так что налицо предпосылки к хорошему будущему в новой профессии», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» по итогам 29-го тура поднялся на 7-е место. В активе команды Валерия Карпина 41 очко. «Зенит», досрочно выигравший чемпионский титул, набрал 61 очко. В заключительном туре РПЛ «Ростов» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Зенит» примет «Енисей».