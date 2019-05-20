Многолетний капитан московского «Спартака», восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов стал послом экологического марафона «ПонесЛось!», приняв участие в запуске проекта в Норильске и Мончегорске.

«Находясь здесь, ты понимаешь, что мир разный, наша страна разная. То, что ты получаешь здесь, действительно прекрасно. Каждый человек хочет вносить вклад в добрые дела, и то, что сейчас происходит, отлично. По возможности я сделаю всё, что смогу», — сказал Андрей Тихонов во время общения с добровольцами двух самых северных регионов нашей страны — Кольского полуострова и полуострова Таймыр.

История движения началась три года назад в заполярном городе Мончегорск, расположенном на Кольском полуострове. По местной легенде, на строительную площадку «Кольской ГМК» приходил лось, в честь которого и назвали экологический марафон. Сегодня в проект включены уже более 60 команд и 600 участников.

«Важность мероприятия в том, что мы даём возможность активным неравнодушным людям участвовать в развитии города. Мы уже сейчас видим значительный рост по сравнению в первыми годами марафона. Это говорит о том, что марафон работает, что эковолонтерство — это не «из-под палки». Это даёт людям возможность себя реализовать в том числе», — сказал заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам «Кольской ГМК» Максим Иванов.

Встречи с участниками экомарафона — важная часть программы корпоративного волонтерства компании «Норникель». В день старта проекта Андрей Тихонов долго общался с добровольцами, после чего сыграл несколько благотворительных матчей. В Норильске была игра с воспитанниками местной школы, где легенда «Спартака» забил гол техничным ударом в серии пенальти, а затем состоялась встреча на центральном стадионе в Мончегорске. В ней приняли участие местная городская команда, ветераны Кольской ГМК», а также выпускники спортивной школы Мончегорска.

Андрей Тихонов сыграл в футбол за Полярным кругом

«Великий игрок, легенда. Не каждому удаётся восемь раз выиграть чемпионат России. Его мышление, то, как он работает с мячом, видит поле, предлагает себя и подсказывает, неоценимый вклад в мой личный уровень и уровень футбола в Мончегорске. Почаще надо такие проводить мероприятия», — поделился впечатлениями выпускник мончегорской ДЮСШОР по футболу Роман Ганжерли.

Экомарафон «ПонесЛось!» завершится в октябре этого года слетом активных волонтеров. К этому времени «Норникель» выберет лучший экологический проект. По словам организаторов, до этого времени Андрей Тихонов ещё не раз примет участие в подобных акциях в качестве посла экомарафона. «Абсолютная атмосфера единения, мы все на одной эковолне. Это драйв, это кайф. На стадион пришло огромное количество горожан с семьями, болельщики. Я желаю всем, чтобы мы смогли это настроение пронести через весь экомарафон и увиделись на экослете в Сочи», — отметила руководитель программы корпоративного волонтёрства «Норникеля» Елена Крючкова.