Зинченко: счастлив, что делил с Компани раздевалку на протяжении двух сезонов

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к защитнику Венсану Компани, который 19 мая объявил об уходе из английского клуба. Напомним, 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.
«Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это всё — о лучшем капитане в мире! Я абсолютно счастлив, что делил с ним раздевалку на протяжении двух сезонов. Спасибо за всё, что ты делал для меня. Желаю тебе всего самого лучшего, друг. «Манчестер Сити» любит тебя больше, чем ты можешь себе представить, — написал Зинченко в «Инстаграме».
Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка и Суперкубок Англии, а также четыре Кубка английской лиги.
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