Ахметов: часть успеха «Шахтёра» — молодые футболисты, мы не боимся перемен

Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов прокомментировал очередную победу донецкого клуба в украинской Премьер-лиге. Для «горняков» этот титул стал 34-м во всех турнирах с 1991 года, когда Украина стала независимой страной. По этому показателю донецкий клуб обошёл киевское «Динамо» и теперь занимает первое место.

«12-й раз в своей истории мы держим в руках медали чемпионов. Третий сезон подряд «Шахтёр» уверенно и красиво оформляет золотой дубль, выигрывая чемпионат и Кубок Украины.

Команда провела блестящий сезон. Сезон, которым мы все можем гордиться. Часть этого успеха – наши молодые футболисты. Приглашать талантливых игроков, помогать им развиваться, доверять им – наша философия. Мы не боимся перемен, потому что знаем: у нас всегда есть свежая кровь, сильные молодые игроки, которые хотят побеждать.

Сегодня мы завоевали свой 34-й трофей и стали самым титулованным клубом в истории независимой Украины. Я очень благодарен всем поколениям тренеров, футболистов и болельщиков, которые вместе с нами боролись за эти трофеи, вместе с нами побеждали и шаг за шагом приближали исторический момент. Сегодня «Шахтёр» переписал историю украинского футбола.

Быть победителями – большая радость и большая ответственность. Мы смело смотрим в будущее и ждём следующего сезона. В нём снова будет много борьбы и красивого атакующего футбола, будет гимн Лиги чемпионов и яркие эмоции, будут великие матчи и новые победы для наших болельщиков!» — приводит слова Ахметова пресс-служба клуба.

В активе «Шахтёра» 12 титулов чемпиона Украины, 13 побед в Кубке страны (рекорд), 8 побед в Суперкубке страны (рекорд) и один титул Кубка УЕФА.

За три тура до конца нынешнего сезона «Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу УПЛ и опережает «Динамо» на 11 очков. Последний раз киевляне становились чемпионами Украины в 2016 году.