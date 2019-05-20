Месси в шестой раз в карьере забил не менее 50 голов за сезон
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (2:2).
Благодаря этому на его счету стало 50 голов во всех матчах в нынешнем сезоне. Аргентинец в шестой раз в карьере добрался до этой отметки.
50 голов Месси в нынешнем сезоне распределились следующим образом: 36 — в чемпионате Испании, 12 — в Лиге чемпионов и 2 — в Кубке Испании.
Ранее форвард забивал не менее 50 голов в следующих сезонах: 53 — 2010/11, 73 — 2011/12, 60 — 2012/13, 58 — 2014/15 и 54 — 2016/17.
Напомним, что Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом турнира Тельмо Саррой. Контракт Месси с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
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