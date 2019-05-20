В Боливии судья умер после остановки сердца во время матча

Главный арбитр матча чемпионата Боливии Виктор Уртадо умер в результате остановки сердца во время матча, сообщает Los Tiempos.

Уртадо работал на встрече 25-го тура чемпионата между командами «Олуэйс Рэди» и «Ориенте Петролеро». Во втором тайме 32-летний арбитр неожиданно упал на поле. Врачам команд удалось его реанимировать и отправить в больницу, однако в больнице у рефери произошла вторая остановка сердца. Спасти его не удалось. Матч был доигран с резервным судьёй, а хозяева поля в итоге одержали победу со счётом 5:0.

Домашняя арена «Олуэйс Рэди» в Эль-Альто располагается на высоте 4150 метров над уровнем моря и считается самым высоко расположенным стадионом в мире, где играют в футбол на профессиональном уровне.

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