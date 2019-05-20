Байрамян: паники не было, Бердыеву не приходилось говорить: «Всё будет хорошо»

Защитник «Рубина» Хорен Байрамян рассказал, как главный тренер казанской команды Курбан Бердыев успокаивал своих футболистов в ходе неудачного сезона.
«Могу судить лишь со своей стороны — я работал, как и до этого. Старался показать, что достоин играть, — так было и в летнее межсезонье, и сейчас.
А как Бердыев успокаивал… Я ему верю, потому что он и в «Ростове» из обычных футболистов, как потом оказалось, делал игроков сборной. Не было такого, чтобы у команды была паника. Даже когда приходили молодые футболисты, каждый понимал, что у него есть реальный шанс, и никто не задумывался, кто ушёл и кто пришёл, — это их не касается. Ещё раз повторю: паники ни у кого не было, и Бердыеву не приходилось говорить нам: «Всё будет хорошо».
Если посмотреть на вторую часть сезона, то было достаточно игр, где мы заслуживали большего. Играли хорошо, но игра забывается, а счёт остаётся. У нас зимой ушли такие важные игроки, как Кудряшов, Азмун, Сесар Навас… Я думаю, если бы мы сохранили тот состав, еврокубковое пятое место должны были занимать», — цитирует Байрамяна «Реальное время».
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