ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет с еврокубках
Московский ЦСКА по итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги гарантировал себе попадание в первую пятёрку и участие в Лиге Европы.
Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордным показателем для российских клубов. С учётом выступлений клуба в советский период для него это будет уже 26-е участие в еврокубках. При этом ЦСКА впервые за последние семь лет не сыграет в Лиге чемпионов.
ЦСКА, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном, 30-м туре московский клуб сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 26 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 14:00 мск.
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне
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