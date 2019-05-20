ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет с еврокубках

Московский ЦСКА по итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги гарантировал себе попадание в первую пятёрку и участие в Лиге Европы.

Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордным показателем для российских клубов. С учётом выступлений клуба в советский период для него это будет уже 26-е участие в еврокубках. При этом ЦСКА впервые за последние семь лет не сыграет в Лиге чемпионов.

ЦСКА, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном, 30-м туре московский клуб сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 26 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 14:00 мск.