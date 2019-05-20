Защитник «Химок» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», 23-летний защитник «Химок» Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги. Экс-футболист московского «Динамо» и молодёжной сборной России может сменить клубную прописку уже ближайшим летом.

Активный интерес к игроку проявляют «Уфа», «Рубин» и «Ростов». Несмотря на то что футболист связан с подмосковным клубом контрактом до конца 2019 года, у него есть возможность покинуть команду и перейти в клуб РПЛ.

В нынешнем сезоне Данилкин провёл в составе подмосковной команды в Футбольной национальной лиге 33 матча (из них 31 — в основном составе), в которых забил один мяч. По версии Instat Index Данилкин является одним из лучших защитников ФНЛ. «Химки» за тур до окончания сезона в ФНЛ занимают в турнирной таблице девятое место.