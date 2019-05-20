Точилин: если Денисов пойдёт в «Сочи» на скромную зарплату, то всё возможно

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию по поводу возможного перехода полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что Денисов может продолжить карьеру в «Сочи» после того, как разорвёт контракт с «Локомотивом».
«Денисов? Честно говоря, всё это обсуждается только в газетах. Зарплат, озвученных в СМИ применительно к Денисову, у нас нет. Если Игорь пойдёт за скромную заработную плату, то всё возможно. Но на данный момент никакой конкретики нет», — цитирует Точилина Bobsoccer.
Ранее в СМИ сообщалось, что у Денисова ангина, а сам он не выходил на поле с 3 апреля. При этом генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что Денисов в Москве отсутствует и на связь с клубом не выходит уже больше 10 дней. В нынешнем сезоне 34-летний футболист провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голевым пасом.
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