«Шахтёр» передаст Ракицкому золотую медаль чемпионата Украины
Как стало известно «Чемпионату», донецкий «Шахтёр» передаст защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому золотую медаль чемпионата Украины.
Вчера, 19 мая, «Шахтёр» оформил чемпионский титул, который стал для клуба 13-м в истории.
Главный тренер клуба Паулу Фонсека после чемпионского матча с «Зарёй» (1:0) отметил вклад Ракицкого в чемпионство: «Его заслуга тоже есть». В нынешнем сезоне 29-летний Ракицкий принял участие в 11 матчах чемпионата Украины, в которых стал автором одного забитого мяча.
В зимнее трансферное окно Ракицкий перешёл в «Зенит» за € 10 млн. В Российской Премьер-Лиге он провёл 11 матчей, в которых забил три гола.
Таким образом, украинский футболист стал чемпионом России и Украины в одном сезоне.
Ракицкий: с чемпионством, «Зенит»! С чемпионством, Санкт-Петербург!
- 20 мая 2019
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