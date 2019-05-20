«Реал» объявил о продлении контракта с Кроосом
Мадридский «Реал» продлил контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и испанским клубом будет действовать до лета 2023 года.
29-летний Кроос перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Баварии». Сумма трансфера составила € 25 млн. Всего хавбек провёл за «Королевский клуб» 233 матча во всех турнирах, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отметился 59 результативными передачами.
В составе мадридского клуба Кроос становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА, а также четырежды становился победителем клубного чемпионата мира. За сборную Германии сыграл 92 матча и забил 14 голов.
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