«Реал» объявил о продлении контракта с Кроосом

Мадридский «Реал» продлил контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и испанским клубом будет действовать до лета 2023 года.

29-летний Кроос перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Баварии». Сумма трансфера составила € 25 млн. Всего хавбек провёл за «Королевский клуб» 233 матча во всех турнирах, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отметился 59 результативными передачами.

В составе мадридского клуба Кроос становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА, а также четырежды становился победителем клубного чемпионата мира. За сборную Германии сыграл 92 матча и забил 14 голов.