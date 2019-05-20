«Краснодар» объявил о переходе бразильского хавбека Кайо
«Краснодар» договорился о переходе бразильского опорного полузащитника португальского клуба «Санта-Клара» Кайо. Об этом сообщает официальный «твиттер» российского клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболистом подписал с клубом контракт сроком на 5 лет.
23-летний Кайо перешёл в «Санта-Клару» летом 2018 года из «Ферровиарии» на правах свободного агента. Всего за португальский клуб он провёл 42 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 300 тыс.
Напомним, что «Краснодар» гарантировал себе попадание в первую тройку чемпионата России. В следующем сезоне краснодарский клуб примет участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов.
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