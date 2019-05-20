«Краснодар» объявил о переходе бразильского хавбека Кайо

«Краснодар» договорился о переходе бразильского опорного полузащитника португальского клуба «Санта-Клара» Кайо. Об этом сообщает официальный «твиттер» российского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболистом подписал с клубом контракт сроком на 5 лет.

23-летний Кайо перешёл в «Санта-Клару» летом 2018 года из «Ферровиарии» на правах свободного агента. Всего за португальский клуб он провёл 42 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 300 тыс.

Напомним, что «Краснодар» гарантировал себе попадание в первую тройку чемпионата России. В следующем сезоне краснодарский клуб примет участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов.