Калачёв получил памятные часы в подарок от руководства «Ростова»
В перерыве матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит» президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин вручили Тимофею Калачёву памятные часы с гравировкой и футболку с надписью «Легенда № 2».
Накануне 38-летний полузащитник провёл последний матч за клуб из Ростова-на-Дону. Полузащитник помог жёлто-синим одержать победу в домашней встрече с «Зенитом» (1:0).
Напомним, что Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе жёлто-синих хавбек выиграл Кубок России в сезоне-2013/14.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах в чемпионате России, четыре из которых начал в стартовом составе.
Калачёв получил памятные часы в подарок от руководства «Ростова»
Фото: ФК «Ростов»
Игра с «Зенитом» станет прощальной для Калачёва в составе «Ростова»
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