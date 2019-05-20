Защита Кокорина обжаловала приговор суда

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в социальной сети сообщила, что была подана жалоба на решение Пресненского суда.

«Жалоба подана», — написано в «инстаграме» Стукаловой.

Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Позже суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Александр Протасовицкий и Мамаев получили сроки длительностью 1 год и 5 месяцев.