Защита Кокорина обжаловала приговор суда
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в социальной сети сообщила, что была подана жалоба на решение Пресненского суда.
«Жалоба подана», — написано в «инстаграме» Стукаловой.
Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Позже суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Александр Протасовицкий и Мамаев получили сроки длительностью 1 год и 5 месяцев.
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
- 20 мая 2019
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