Британские СМИ приписали Зидану унизительные слова в адрес Бэйла

Британские СМИ приписали главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану высказывание о нападающем Гарете Бэйле, якобы сделанное после матча 38-го тура чемпионата Испании с севильским «Бетисом» (0:2).

«Даже если бы у меня была четвёртая замена, я бы всё равно не выпустил Бэйла на поле», — такие слова Зидану, в частности, приписывает издание Independent.

Впрочем, корреспондент London Evening Standard Бен Хэйуорд эту информацию опроверг.

«Я был на пресс-конференции Зидана после матча „Реала“ с „Бетисом“. Он не сказал ничего похожего на „если бы у меня была четвёртая замена, то я бы выпустил Бэйла“. Все сообщают об этом, но никто не проверяет. Фейковые новости распространяются быстро», — написал Хэйуорд в своём «твиттере».