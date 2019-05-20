Британские СМИ приписали Зидану унизительные слова в адрес Бэйла
Британские СМИ приписали главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану высказывание о нападающем Гарете Бэйле, якобы сделанное после матча 38-го тура чемпионата Испании с севильским «Бетисом» (0:2).
«Даже если бы у меня была четвёртая замена, я бы всё равно не выпустил Бэйла на поле», — такие слова Зидану, в частности, приписывает издание Independent.
Впрочем, корреспондент London Evening Standard Бен Хэйуорд эту информацию опроверг.
«Я был на пресс-конференции Зидана после матча „Реала“ с „Бетисом“. Он не сказал ничего похожего на „если бы у меня была четвёртая замена, то я бы выпустил Бэйла“. Все сообщают об этом, но никто не проверяет. Фейковые новости распространяются быстро», — написал Хэйуорд в своём «твиттере».
Бэйл — игрокам «Реала»: клуб должен заплатить мне € 51 млн, иначе я останусь
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