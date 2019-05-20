КДК проведёт сурдоэкспертизу по делу Мирзова и Ильина

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по инциденту, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.

«Оба футболиста приняли участие в заседании, от футбольного клуба „Урал“ был также юрист. Также принял участие Александр Баранов, офицер по борьбе с дискриминацией. Мы посмотрели несколько видеозаписей, посмотрели VAR и получили видео от „Арсенала“. Было просмотрено два эпизода: на 85-й минуте с первым конфликтом между серединой и правой стороной поля, также видео после матча. Мы постановили: после окончания матча, когда команды направлялись в подтрибунное помещение, около выхода с поля Мирзов развернулся и бьёт рукой по лицу Ильина, тут же люди из клубов начали их разнимать. Также между игроками прошёл краткий диалог. Судье не удалось показать красную карточку, так как он ушёл с поля.



Мы сначала заслушали Ильина, он представил письменное объяснение, в котором он не оскорблял Мирзова, тем более тем словом, которое указано в протоколе, ни в одном из эпизодов. Далее мы отдельно заслушали Мирзова, который сказал, что то слово, которое указано в протоколе, было произнесено на 85-й минуте матча, после матча он этих слов не слышал. На наш вопрос, что произошло после матча, он ответил, что это было на эмоциях и он не сдержался. Какие слова ему говорили после матча, он не помнит.



Если вы посмотрите эпизод на 85-й минуте внимательнее, то вы увидите, как Мирзов сжимает ему шею, а Ильин говорит ему слова, после этого эпизода Ильин также ему что-то высказал. Именно в этом моменте Мирзов отмечает, что Ильин его оскорбляет по национальному признаку. Мы провели очную ставку, у них очень сложные отношения. Ильин не извинился перед Мирзовым. Одна сторона доказывала свою правоту.



Учитывая все противоречия, мы приняли следующие решения: назначить по делу сурдоэкспертизу, по ней можно восстановить всю картину сказанного, рассмотрение дела приостановить до рассмотрения экспертизы, компенсация расходов по экспертизе будет определена после получения заключения по экспертизе. Сегодня мы не стали выдавать решения по данному делу. Ильин примет участие в финале Кубка России», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.