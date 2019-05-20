Страндберг и представители «Локомотива» вызваны на заседание КДК

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что организация вызвала на следующее заседание норвежского защитника «Урала» Стефана Страндберга и представителей «Локомотива».

Заседание состоится в четверг, 23 мая.

Напомним, что Страндберг был удалён в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2), получив две жёлтые карточки за две минуты. На 64-й минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти, и Страндберг получил жёлтую карточку за споры с судьёй. 11-метровый реализовал Антон Миранчук, сравняв счёт. Через две минуты норвежский защитник грубо сфолил на Фёдоре Смолове. Уходя с поля, норвежец показал арбитру жест, изображающий деньги, а также грубо выругался.

После матча представители «Урала» выразили недовольство судейством.