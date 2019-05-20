Аршавин: никто из команд не хочет играть в молодёжном первенстве

Тренер «Зенита» U15 Андрей Аршавин высказал мнение по поводу модернизации молодёжного первенства России. Модернизация молодёжного первенства подразумевает переход от U21 к U20, а через сезон возраст участников будет ограничен 18-19 годами. Для унификации и систематизации юношеских соревнований будет создана лига U17

«Никто не знает, насколько эффективными будут эти реформы. Я лишь слышал, что проблемы существуют. Никто из команд не хочет играть в молодёжном первенстве, поэтому его и реформировали.

Я понимаю, что конкуренция нужна. Это ясно хотя бы на примере Петербурга, где есть две зенитовские академии. Очень мало матчей, нет конкуренции в городе. Например, наш возраст сейчас играет 65-70 игр в год, но из них максимум 25 с высоким уровнем конкуренции. Остальные соперники на городском уровне оказывают, к сожалению, малое сопротивление", — цитирует Аршавина телеканал «360».