Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи с Уэльсом и Тунисом

Тренерский штаб сборной Хорватии огласил состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Уэльсом (8 июня) и товарищескую игру с Тунисом (11 июня). Об этом сообщает «твиттер» Хорватского футбольного союза.

В национальную хорватскую команду вызван полузащитник ЦСКА Никола Влашич.



Вратари: Ловре Калинич («Астон Вилла»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Риека»);



Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Тин Едвай («Байер»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Карло Бартолец («Нордшелланд»), Филип Бенкович («Селтик»), Дарио Мельняк («Ризеспор»);



Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Матео Ковачич («Челси»), Милан Бадель («Лацио»), Марсело Брозович («Интер»), Марко Рог («Севилья»), Марио Пашалич («Аталанта»), Филип Брадарич («Кальяри»), Иван Перишич («Интер»), Никола Влашич (ЦСКА), Бруно Петкович («Динамо» Загреб);



Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Йосип Брекало («Вольфсбург»).