Тренер «Де Графсхапа» в стыковых матчах борется со своей будущей командой

По итогам регулярного сезона в чемпионате Нидерландов «Де Графсхап» занял предпоследнее место под руководством Хенка Де Йонга, что вывело его команду в переходные матчи, дающие право выступать в следующем сезоне в Эредивизии. Любопытно, что «Де Графсхап» за это право борется с командой «Камбюр», в которой Де Йонг будет работать в следующем сезоне.

Первая встреча, которая состоялась 19 мая в Леувардене, завершилась ничьей — 1:1. Ответная игра состоится 22 мая в Дутинхеме.

«Я слышу от окружающих, что многие обеспокоены этой ситуацией. Но меня это не волнует. Я хочу оставить „Де Графсхап“ в Эредивизии. Я тренер „Де Графсхап“. У меня ещё не было контактов ни с кем из игроков «Камбюра», — цитирует Де Йонга AD.