Тренер «Де Графсхапа» в стыковых матчах борется со своей будущей командой
По итогам регулярного сезона в чемпионате Нидерландов «Де Графсхап» занял предпоследнее место под руководством Хенка Де Йонга, что вывело его команду в переходные матчи, дающие право выступать в следующем сезоне в Эредивизии. Любопытно, что «Де Графсхап» за это право борется с командой «Камбюр», в которой Де Йонг будет работать в следующем сезоне.
Первая встреча, которая состоялась 19 мая в Леувардене, завершилась ничьей — 1:1. Ответная игра состоится 22 мая в Дутинхеме.
«Я слышу от окружающих, что многие обеспокоены этой ситуацией. Но меня это не волнует. Я хочу оставить „Де Графсхап“ в Эредивизии. Я тренер „Де Графсхап“. У меня ещё не было контактов ни с кем из игроков «Камбюра», — цитирует Де Йонга AD.
- 20 мая 2019
-
15:17
-
15:07
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:31
-
14:22
-
14:08
-
14:04Комличенко может перейти в ПАОК Эксклюзив
-
13:57
-
13:50
-
13:26
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:09
-
12:08
-
12:00
-
11:54
-
11:39
-
11:34
-
11:31
-
11:27
-
11:23
-
11:18
-
11:11
-
10:43
-
10:38
-
10:27
-
10:18
Партнерский контент